上廁所順便放火 廖男把學生餐廳都燒了

2017-04-06 13:42

［記者楊政郡／台中報導］60歲的廖馗102年有竊盜前科，服刑出獄後，105在台中火車站男廁內放火，被逮捕羈押4個月，105年11月被交保，106年2月又連續在興大路的福德宮及興大學生餐廳後方放火，目前被羈押在台中看守所，台中地檢署依公共危險罪起訴。

起訴書指出，105年3月凌晨，廖某進入台中火車站男廁，看到垃圾桶內有許多使用過的衛生紙、垃圾，都屬易燃物，竟點燃火苗，火勢引發燒毀垃圾桶、冒出濃煙，所幸經車站的員警發現後，身上查扣2只打火機，幸未釀成災害，台中地院判1年2月。

而廖某事發後被羈押，105年11月才交保，106年2月竟又在興大路福德宮男廁所內，也是點燃垃圾桶內的衛生紙，引發火苗，是路過的民眾發現滅火，廖某兩天後又到興大學生活動中心一樓學生餐廳後方，倉庫外牆下推置的塑膠籃、保麗龍等引燃，而且火勢延燒到餐廳裡面，所幸校方警衛發現，即時通報119滅火，警方循線在附近的場所逮捕廖某，身上起出打火機3只。

可是廖某（羈押中）否認到興大放火，也否認監視器拍到的身影是他，可是檢方根據駝色聯身外套、白色愛迪達、黑色雙肩背包（背包外形）、還有長相體型特徵（微胖、步履蹣跚）均與被告相符，事證明確。