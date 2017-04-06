W飯店命案開庭 撞牆曼曼：土豪哥叫我去拿「東西」
台北地院6日審理W飯店郭姓小模命案，傳喚當時在場且曾因多重毒品發作而「群魔亂舞」撞牆的22歲「曼曼」劉姓傳播妹到庭作證。（記者羅沛德攝）
〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理W飯店郭姓小模命案，上午針對藥頭江哲瑋的販毒罪，傳喚當時在場且曾因多重毒品發作而「群魔亂舞」撞牆的22歲「曼曼」劉姓傳播妹到庭作證，劉女承認轟趴期間，「土豪哥」朱家龍2度拿錢叫她下樓去飯店10樓的大廳「拿東西」，但她不知是毒品， 其餘的事大多忘記了。
今天也提訊在押的「土豪哥」朱家龍、洪聖晏，並傳喚已交保的被告蔡逸學，3男與曼曼隔離先後作證，以證明江哲瑋的販毒行為。江哲瑋只承認幫朱、洪、蔡代購毒品，由朱付錢，不承認販毒。
這場致命派對於去年12月2日至7日在W飯店25樓2502號房舉行，曼曼作證說，她12月4日凌晨4點多被帶進房，房內有朱家龍、洪聖晏、蔡逸學，其他人她不記得，桌上有毒品咖啡包，印象中江哲瑋有帶飲料、酒進房，不清楚有無其他東西，也不確定房內3男有沒有拿錢給江。
她說，12月6日凌晨她覺得桌上的咖啡包只剩5包左右，向朱說有點不夠，過一陣子朱就拿錢給她，凌晨1點、4點多，朱2度叫她去10樓，找一個不認識的人拿東西，她也把錢交給對方，她不知裡面是毒品。
土豪哥朱家龍說他最近幾天脊椎很痛，昨天更是完全站不起來，今進出法庭他也是舉步維艱，但無礙作證。他全面撇清說，案發前不認識江哲瑋，是友人洪聖晏、蔡逸學跟江比較熟，他們帶他來這場派對，才稍微熟一點，但也只是點頭之交，不清楚江哲瑋有沒有帶「東西」過來，「其他人有沒有叫他帶毒品來，也沒有特別問過我」；朱又說他從未請洪聖晏向江或向外調毒品，只知道蔡逸學一直在找毒品，「我不知道他為什麼要一直找」。
土豪哥承認房間是他訂的，他習慣每週五開房間，訂房都預付5天以上的押金，飯店也給較好的待遇，延房比較容易，才會一直延房到7日。
朱說他是「Ecomics（經濟）碩士」，在家裡的公司擔任行政助理，週一到週五都要上班，所以12月6日星期二凌晨他就離開房間了，洪聖晏他們一直要求延房，還一直說是最後一天，他才幫忙打電話給飯店延房到7日。
蔡逸學的證詞則直指是朱家龍叫他去買毒品，他的朋友圈中，只有在酒店當幹部的老同學江哲瑋在毒品方面有能耐，所以他就找江來派對幫忙調毒品；蔡也承認曾與土豪哥在美福飯店開過吸毒趴。
洪聖晏說，12月2日他原本和朱家龍在101酒店喝酒，朱提議去W飯店開趴。他和江認識2、3年，平時喝酒會找江幫忙叫傳播妹，他知道江是藥頭，但他強調12月4日凌晨不是他約江來派對的，也沒打電話向江調毒品，他以為江是來玩趴的，不知他是來賣毒。
但檢察官向洪聖晏提示江哲瑋的筆錄指出，江明確指稱是洪聖晏打電話說朱家龍的毒趴毒品不夠用，向江調貨，江就帶著毒品咖啡包、搖頭丸、K他命、梅片、金惡魔等毒品過去，朱付給江3萬5000元。洪聖晏看完才改口說，當時他已經吸了毒，每天只斷續睡3、4小時，精神狀況不佳，有些事可能沒印象。
台北地院6日審理W飯店郭姓小模命案，庭訊結束後，「土豪哥」朱家龍在法警戒護下，搭乘囚車還押看守所。（記者羅沛德攝）
台北地院6日審理W飯店郭姓小模命案，庭訊結束後，被告洪聖晏在法警戒護下，搭乘囚車還押看守所。（記者羅沛德攝）
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