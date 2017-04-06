擔心被偷？警方把騎士安全帽藏車底下挨批
2017-04-06 13:26
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣游姓網友到宜蘭縣警局長室臉書PO文，質疑冬山分駐所2名巡邏警員，私自拿走他們掛在機車上安全帽，藏在旁邊轎車底下，質疑有竊盜行為；對此警方說，若有疏失會議處。
本月4日晚間9點多，冬山分駐所林姓及黃姓警員到冬山國小巡邏，校園的家長接送區停放5輛機車，有聽到吼叫聲，卻不見人影，自行移置機車上安全帽，騎士回到現場，發現安全帽不翼而飛，三度到分駐所詢問，騎士之一的游姓網友，不滿警方處置，氣得上網PO文，文被轉貼到爆料公社，引起議論。
游姓網友說，第一次到冬山分駐所詢問，值班警員說，警方不會私自拿別人東西，第二次，要他們當晚10點再去領取，第三次去，警方告知安全帽，放在冬山國小機車停放處「附近」，一行人返回原地，找了半小時，才在轎車底下找到。
游姓網友說，眾人一肚子火，隔天到冬山分駐所理論，警方竟回說，擔心安全帽被偷，幫忙藏起來，事發經過被監視器拍下來，有幾分證據說幾分話，試問這就是我們的人民保母嗎？
羅東警分局副分局長陳振亮說，警方當時逕行移置安全帽，游姓男子事後轉往冬山分駐所前方來回騎車按喇叭挑釁，被盤查告發，事後上網表達不滿，有關執勤同仁對安全帽保管處理不當，會加強教育檢討改進，如有疏失依規定處理。
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