猥褻累犯侵犯酒女 被重判4年
〔記者張瑞楨／台中報導〕有強制性交、猥褻與性騷擾前科的蔡姓男子，去年尾隨酒女小芳返回套房，脫光小芳衣服觀賞並猥褻，小芳以口渴為由，騙蔡男去購買飲料而脫身，法院審理時，蔡男辯稱「她主動邀請我進去做愛」，台中高分院認為「匪夷所思」，再加上監視器拍到小芳全裸企圖逃跑，被蔡男拖回套房的畫面，依強制猥褻罪重判徒刑4年，可上訴。
判決書指出，蔡男在2014年4月趁女子酒醉時性交，被判處徒刑3年8月，又於2015年5月與10月，各犯一次性騷擾與強制猥褻罪，分別判處拘役30日與7月徒刑，尚未入獄執行前，他又在2016年2月19日清晨，尾隨喝醉酒搭乘計程車的酒女小芳（化名）進入大樓，趁小芳打開套房大門時，把小芳推入套房內，強行脫光小芳衣褲，他自己也脫得僅剩內褲，親吻撫摸猥褻小芳。
蔡男猥褻時尿急，小芳趁他上廁所時，裸身逃到套房門口，但仍被蔡男強行拖回套房，小芳只好對蔡男虛與委蛇，還讓蔡男觀賞她的裸體，再以口渴為由，商請蔡男外出買飲料，趁蔡男離去後報警。
台中地院審理時，發現小芳身上有蔡男的抓痕，但蔡男僅止於猥褻，並沒有性侵害，依強制猥褻罪判處4年徒刑，蔡男不服上訴，指稱是小芳邀請他進入套房做愛，還是小芳主動脫光衣物，他沒有使用暴力逼迫小芳。
台中高分院勘查套房外的錄影，發現小芳曾裸身跑到套房外的走廊求救，被蔡男拖回套房，另外，也拍到蔡男離開套房時，不斷轉頭以右手食指在嘴巴旁比「噓」的動作，小芳指控說，蔡男恐嚇「你如果報警我會知道，我朋友住樓下，他也知道密碼，他可以隨時進來，報警妳就死定了」，比「噓」的動作，是指「不要報警聲張」。
台中高分院二審認為，蔡男指「邀請我進去做愛」之說是「匪夷所思」，蔡男素行惡劣且手段惡質、不得輕饒，維持4年徒刑，可再上訴。
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