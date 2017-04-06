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假傳地震坍塌照惹眾怒 南檢：不起訴

2017-04-06  13:15

〔記者王捷／台南報導〕散布謠言，恐怕會負擔刑責，今年2月11日凌晨1時許，台南發生規模5.6地震，沒想到就有民眾拿出去年0206的大樓坍塌照片重新PO文，令市長賴清德不滿，並指出一定要依法偵辦，台南市警局事後將3名涉嫌散布謠言與照片的民眾，以恐嚇公眾罪嫌函送台南地檢署，還有1名轉貼的未成年少女被函送少年法庭，今日檢方宣布偵查終結，認為散布者並沒有恐嚇公眾的意圖，都予以不起訴處分。

不過，儘管刑事罪恐嚇公眾罪部分不起訴，但4人在網路散布謠言，仍會另依違反社會秩序維護法第63條第5款規定開罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。刑大今日接到檢方的不起訴書，將發文請轄區分局對當事人裁罰。

2月11日凌晨，台南發生規模5.6地震，讓許多台南人想起剛滿1年的0206地震災情，震後沒多久，臉書等社群瘋傳「台南又有樓倒了」的PO文及照片，網友查證後大罵「假的！這是去年的，不是今晚的，別再亂傳了！」也查出網路瘋傳的照片，是去年0206地震時新化區京城銀行大樓傾倒照，並非當日地震災情。

當時，市府也出面強調，別再亂傳不實謠言，不要在去年的傷口灑鹽了，市長賴清德也表達不滿，要檢警確實依法偵辦，找出散布假消息，危害公眾的元凶，經過市刑大追查，19歲的謝姓男子抱著開玩笑的心態，先在「頂溪寮軍火商」LINE群組留言PO照，虛構金華路有大樓倒塌訊息，19歲楊姓男子看後信以為真，將內容轉傳給就讀高中的林姓少女等人。

再經多次轉傳後，27歲葉姓男子也信以為真，擷圖轉貼到臉書「廟會資訊討論區」；4人因在地震後散布不實照片造謠，訊後以恐嚇公眾罪嫌分別函送台南地檢署與少年法庭偵辦審理，經檢方調查後，認為4人沒有恐嚇公眾的犯意，將4人以不起訴處分。

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  • 今年2月，有民眾開玩笑傳0206大樓倒塌照片，沒想到卻惹怒眾人，要po文者別再散布謠言。（記者王捷翻攝）

    今年2月，有民眾開玩笑傳0206大樓倒塌照片，沒想到卻惹怒眾人，要po文者別再散布謠言。（記者王捷翻攝）

  • 檢方調查，散布假照片的民眾，沒有恐嚇公眾的意圖，所以將4人不起訴處分。（記者王捷翻攝）

    檢方調查，散布假照片的民眾，沒有恐嚇公眾的意圖，所以將4人不起訴處分。（記者王捷翻攝）

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