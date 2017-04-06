義籍機師請休6天病假未准 長榮航逆轉勝判解僱有理

2017-04-06 13:20

〔記者楊國文／台北報導〕義大利籍機師休假返國，自稱下背痛無法趕回台灣值勤，再請休6天病假，遭長榮航空以未附病歷等證明文件、已曠職3天以上為由解僱，義籍機師不服提起「確認僱傭關係存在」訴訟，並求償7月薪資135萬元，一審判機師勝訴，不過高等法院認定長榮航依勞基法解僱有理，今逆轉改判長榮航勝訴，且不必支付135萬元。可上訴。

義大利籍男子主張，他在99年10月底受僱長榮航空，並自103年3月20日起受聘擔任機師，同年4月1日至12日請特休假返回義大利。

不過，他於103年4月9日時因下背痛接受醫師治療後，醫師建議應該轉診，他因此在值勤前12小時的4月12日深夜向公司聯繫表示，無法趕回台灣執行4月13日的班機勤務，要請13日起到18日的病假共6天。

不料，長榮航認為，義籍機師雖附上醫師的診斷證明書，卻發生日期倒填、病假起算日也有錯誤等情形，認定該診斷證明書是為申請病假而事後製作，不足以證明他確有罹病，機師虛構生病目的是為了連續休假，應為蓄意曠工，以「連續曠工3天」為由，將他解雇。

義籍機師不服，向法院提起「確認僱傭關係存在」訴訟認為，並請求支付7個月薪資135萬元。一審認定長榮航解僱不合法，並需支付義籍機師135萬元。長榮航不服，上訴高等法院。

高院審理認為，依義籍機師居住地、返台飛航時間、轉機時間等計算，推估機師至少應在12日凌晨前應從義大利家中出發返台，但機師是在12日晚10時才和長榮航聯繫請假，可見機師並無返台執行勤務的準備。

認院也認定，義籍機師雖請6天假，但未提出合理有效的病歷等證明文件，因此長榮航依勞基法將他解僱有理，今改判長榮航勝訴。