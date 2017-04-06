幹最後一票就悔改 車手身分證流出被逮
2017-04-06 13:17
〔記者王駿杰／新竹報導〕徐姓詐欺車手受不了良心譴責，上個月初幹完最後一票打算金盆洗手，未料將「業務」交接給同夥時卻不小心連身分證也一併繳出，警方查案將同夥逮捕時，意外發現徐男身分，5日依戶籍地址將他逮捕，令他感嘆「想放下屠刀，卻為時已晚。」
警方調查，32歲徐男無前科，上個月夥同錢姓詐欺車手鎖定竹市多處百貨與ATM，分67次提領85萬餘元贓款，由於提款過於頻繁，引起警方注意，當場將錢男逮捕。
警方在錢男身上查獲10萬多元贓款，並發現一張徐男的身分證，由於錢男無法明確交代如何取得該張身分證，讓警方研判有詐，經調閱監視器比對分析，鎖定徐男，5日依照身分帳上戶籍地址，持拘票到桃園將徐男逮捕。
徐男無奈告訴警方，指他在報紙上看見徵人廣告，被優渥的分紅獎金吸引，就這樣沒頭沒腦加入詐騙集團擔任提款車手，常拿著提款卡四處洗錢，但久而久之逐漸受不了這種非法勾當，一直想找機會退出。
徐男說，他和詐騙集團溝通後，集團答應讓他離開，卻要求須完成上個月最後一票提款任務，並將相關「業務」轉交錢男，過程中擔心引起警方關注，一時手忙腳亂才不慎將身分證連同提款卡交給錢男。
警方指出，詐騙集團常鎖定百貨公司與賣場設立的ATM，派車手混在人潮中提款，因此特別規劃防詐勤務，先將錢男逮捕，隨後循線逮捕徐男，全案訊後依詐欺罪嫌送辦。
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