| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

幹最後一票就悔改 車手身分證流出被逮

2017-04-06  13:17

〔記者王駿杰／新竹報導〕徐姓詐欺車手受不了良心譴責，上個月初幹完最後一票打算金盆洗手，未料將「業務」交接給同夥時卻不小心連身分證也一併繳出，警方查案將同夥逮捕時，意外發現徐男身分，5日依戶籍地址將他逮捕，令他感嘆「想放下屠刀，卻為時已晚。」

警方調查，32歲徐男無前科，上個月夥同錢姓詐欺車手鎖定竹市多處百貨與ATM，分67次提領85萬餘元贓款，由於提款過於頻繁，引起警方注意，當場將錢男逮捕。

警方在錢男身上查獲10萬多元贓款，並發現一張徐男的身分證，由於錢男無法明確交代如何取得該張身分證，讓警方研判有詐，經調閱監視器比對分析，鎖定徐男，5日依照身分帳上戶籍地址，持拘票到桃園將徐男逮捕。

徐男無奈告訴警方，指他在報紙上看見徵人廣告，被優渥的分紅獎金吸引，就這樣沒頭沒腦加入詐騙集團擔任提款車手，常拿著提款卡四處洗錢，但久而久之逐漸受不了這種非法勾當，一直想找機會退出。

徐男說，他和詐騙集團溝通後，集團答應讓他離開，卻要求須完成上個月最後一票提款任務，並將相關「業務」轉交錢男，過程中擔心引起警方關注，一時手忙腳亂才不慎將身分證連同提款卡交給錢男。

警方指出，詐騙集團常鎖定百貨公司與賣場設立的ATM，派車手混在人潮中提款，因此特別規劃防詐勤務，先將錢男逮捕，隨後循線逮捕徐男，全案訊後依詐欺罪嫌送辦。

廣告
  • 徐姓詐欺車手受不了良心譴責，上個月初幹完最後一票打算金盆洗手，未料將「業務」交接給同夥時卻不小心連身分證也一併繳出，遭警方逮捕。（記者王駿杰翻攝）

    徐姓詐欺車手受不了良心譴責，上個月初幹完最後一票打算金盆洗手，未料將「業務」交接給同夥時卻不小心連身分證也一併繳出，遭警方逮捕。（記者王駿杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐欺 車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：幹最後一票就悔改 車手身分證流出被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.