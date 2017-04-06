蒙面男持拔釘器搶超商 一路丟犯案工具露餡

2017-04-06 13:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子積欠地下錢莊12萬元，因不堪錢莊逼債，身穿雨衣、頭戴安全帽、口罩、持拔釘器搶超商不成，為躲避追查，沿途丟棄犯案工具，反而指引警方逮到他。基隆地檢署今天依強盜未遂罪嫌將他起訴。

起訴書指出，34歲黃男今年3月間某日下午3時許，戴口罩、穿著雨衣、頭戴安全帽，拿著拔釘器，將基隆市中山一路一間超商店員推倒後，持拔釘器不斷敲打收銀機。

黃男把收銀機敲壞，仍無法打開收銀機，加上店員不斷大叫，黃見無法得逞趕緊落跑。

黃犯案後，為躲避追緝，沿途把犯案時穿的雨衣、安全帽、口罩、鐵撬丟棄路旁，再開著哥哥的轎車返家。

警方就沿著他丟棄的犯案工具，循線到他新北市坪林區住處，逮到他。

黃坦承犯行，並供稱，他今年過年前在新北市汐止區山區賭場賭博，賭輸10萬元，因無力償還，向地下錢莊簽2張各6萬元本票。

黃還稱，他還了地下錢莊4期，共3萬6000元，因遭地下錢莊逼債，才鋌而走險。