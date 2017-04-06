砂石車停路旁 慘遭失控資源車斗壓毀

2017-04-06 12:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕天外飛來橫禍！唐姓砂石車司機將卡車停在路旁載運砂石，一輛載運廢棄物的資源回收車疑似煞車失靈，後車斗壓毀砂石車駕駛室，害唐男受困車內，雖幸經急救包紮後已無大礙，但遭此橫禍讓他直喊「有夠衰！」

警方調查，40歲楊姓駕駛今天上午11時20分左右，駕駛滿載廢棄物的資源回收車，由基隆市七堵區大華二路左轉俊賢路時，失控撞及停在俊賢路旁工地，等候接運砂石的砂石車。

警方指出，楊所駕駛的資源回收車疑因輪胎壓到路緣，導致後車斗重心不穩，翻覆壓毀砂石車駕駛室，造成40多歲唐姓砂石車駕駛受困變形車內，還好基隆市消防局暖暖分隊小隊長李源明率員趕抵救援，將他救出車外包紮後送醫救治。

楊告訴警方，事故時煞車不來，剛好該路段又是下坡，才會失控撞及路旁砂石車。