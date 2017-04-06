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新設「新板村派出所」？娃娃警察來執勤

2017-04-06  12:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局在板橋新板特區增設「新板村派出所」，裡頭全是娃娃警執勤？新北市警察局今天舉辦「小小波麗士出列」活動，安排40名幼兒園小朋友充當娃娃警，在專為兒童設計的新板村派出所體驗一日小小波麗士，這些娃娃警員參加警察姊姊說故事帶動唱、刑案大搜查、小小柯南、霹靂戰警等項目，還模擬警員叔叔在值班台受理報案，十足架勢讓幼兒們從小為犯罪預防概念扎根。

新北市警察局婦幼警察隊4月兒童月舉辦「小小波麗士出列」，在新北警方專為兒童打造的「新板村派出所」中，體驗擔任一日小小波麗士，這些娃娃警們依序領取「迷你版」警察制服、警帽、防彈背心，化身成制服、交通、刑事警察，婦幼隊警察姊姊們則帶領小朋友闖關，讓這些小小波麗士補過兒童節。

不少家長帶著家中幼童體驗小小波麗士活動，當小熊布布、兔子亮亮、猴子奇奇跟狐狸大寶等野生可愛布偶現身時，娃娃警看到故事主角出現，都搶著拍照，警察姊姊帶領小朋友唱跳「妖怪手錶舞」，現場笑聲連連。

另外，娃娃警們搶著搭乘小小警車、重機，體驗交通戰警執勤，更有娃娃警戴上頭盔、手拿盾牌，化身成「霹靂戰警」，新北市警察局長胡木源逐一向娃娃警打氣，表示藉由體驗員警執勤，讓幼兒們從小就培養自我保護概念，也拉近警民關係，並灌輸幼童們遭遇事情，記得撥打110或113保護專線，警察就會即時出現，保護、守護婦幼安全。

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  • 新北市今天在「新板村派出所」舉辦「小小波麗士出列」體驗活動，小朋友們穿上制服、霹靂小組等警制服，架勢十足。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市今天在「新板村派出所」舉辦「小小波麗士出列」體驗活動，小朋友們穿上制服、霹靂小組等警制服，架勢十足。（記者吳仁捷翻攝）

  • 小朋友們穿上制服、霹靂小組等警制服，與新北市警察局長胡木源（中）合影。（記者吳仁捷翻攝）

    小朋友們穿上制服、霹靂小組等警制服，與新北市警察局長胡木源（中）合影。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市今天在「新板村派出所」舉辦「小小波麗士出列」體驗活動，小朋友們穿上制服、霹靂小組等警制服，與新北市警察局長胡木源（戴警帽者）合影。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市今天在「新板村派出所」舉辦「小小波麗士出列」體驗活動，小朋友們穿上制服、霹靂小組等警制服，與新北市警察局長胡木源（戴警帽者）合影。（記者吳仁捷翻攝）

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