通緝犯一路狂奔 連跳10棟頂樓掉到民宅

2017-04-06 12:49

［記者許展溢／苗栗報導］37歲張姓男子因毒品案，遭法院判入監服刑7個月未到案，警方循線前往某間電子遊藝場逮人，張男見警，一路往該遊藝場頂樓狂奔，接著跳過一棟又一棟大樓，在第10棟頂樓踩破遮光罩，掉下民宅陽台內，嚇壞周邊住戶。

4日凌晨30分，警方得知張男在某間電子遊藝場，竹南警分局竹南派出所副所長張志欽，與員警林榜鴻、杜欣諭、邱元樟、黃文君、葉雲瑋、邱泰豪、白宇翔等人隨即前往攔捕。

沒想到張男見警嚇到落荒而逃，警方表示，張男跑到遊藝場樓頂後，繼續沿著頂樓不斷一棟接著一棟攀爬逃跑，跑過10棟建築物頂樓，因踩破遮光罩，掉到一處民宅陽台，吵醒早已入眠的住戶。

警方循吵雜聲追捕張嫌，過程中張男的35歲謝姓女友，為掩護男友逃跑，不斷阻撓警方追緝，竟還飆髒話怒罵警方。

最後員警葉雲瑋發現張男，奮力從一棟建築物頂樓跳到隔壁棟，因此扭傷腳，順利逮捕張男。訊後已將張男、謝女一同移送苗栗地檢署偵辦。