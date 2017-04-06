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下肢殘障老翁摔落床邊 警登門及時伸援

2017-04-06  12:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市66歲王姓老翁下部肢體殘障，平日靠輪椅代步，今天上午他獨自在家，想要從床上爬起坐輪椅去廁所時，不小心手滑，摔落床邊，還好平鎮警分局平鎮派出所警員彭家德剛好登門訪視，趕忙協助他送醫治療。

王姓老翁因行動不便又獨居，桃園市政府社會局每天會派員送餐，警方巡邏時也會順道前往關心他的生活。

今天上午9點多，彭家德經過王姓老翁的住家時，聽到屋內傳出微弱的呻吟聲，他趕忙進屋，將跌落在床邊的王姓老翁扶起，並送醫檢查，還好老翁的臀部輕微瘀青外，並無大礙。

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  • 警方協助王姓老翁（左）就醫。（記者周敏鴻翻攝）

    警方協助王姓老翁（左）就醫。（記者周敏鴻翻攝）

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