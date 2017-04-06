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當街攔女子要求「含一下也好」 色男二審判4年

2017-04-06  12:49

〔記者黃建華／高雄報導〕高職肄業、無業的陳姓男子精蟲衝腦、色膽包天，前年騎偷來的機車在大寮區光明陸橋，當街攔下一名19歲女子，從後強抱被害女子並撫摸胸部說，「我想要，很久沒作那個，你幫我好不好」，被害人棄車逃跑，陳男涉嫌持瑞士刀追上，強拉被害人的手摸其下體，要被害人「幫我含一下也好」；高雄高分院二審將陳男依竊盜、加重強制猥褻罪，判處應執行有期徒刑4年。

判決指出，被告陳姓男子於104年12月27日凌晨1時許，騎竊來機車行經大寮區光明陸橋前，見19歲A女獨自騎機車經過，竟基於強制猥褻犯意，尾隨A女車後，佯裝詢問A女為何晚歸，嗣又將機車擋在A女前方不讓其繼續前行，趁機拔除A女機車鑰匙，妨害A女離開，再抱住A女，隔著A女衣服摸其胸部與私處對A女猥褻，同時向A女稱，「我想要，我很久沒有做那個，你幫我好不好」等語。

A女受到驚嚇，棄車逃跑，陳騎機車在後追，持瑞士刀下車追到A女後，A女欲搶回自己的機車鑰匙與陳拉扯，期間鑰匙散落，陳男佯裝幫忙撿鑰匙並接續強行撫摸A女胸部，且不斷以「你可不可以幫我，因為我很想要，不然你就幫我含一下也可以，不要說不要」等語持續騷擾A女。

A女不斷拒絕，搶到自己的機車鑰匙以後，陳又對A女稱「幫我一下」，並牽A女手部摸自己的下體。適有其他車輛經過，A女欲趁機離開，陳又騎車跟A女稱，「妳幫我一下」，A女遂告訴陳男應去找工作並花錢解慾，陳卻說其找不到工作，A女心生一計，留下工作地點老闆娘朱女之手機號碼給陳男，佯稱會幫其找到工作，隨即騎車離開，但陳仍尾隨A女回到住處後始離去。

被害人同日上午返回工作處時，將被猥褻經過告知老闆娘朱女，剛好陳男撥打電話到朱女行動電話，朱女接聽並佯裝係A女接聽而與陳對話，談論上開情事。案經A女訴請警方偵辦後，始循線查獲上情。

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  • 19歲女子夜歸遇陳姓色狼，高雄高分院二審將陳男依竊盜、加重強制猥褻罪，判處應執行有期徒刑4年。（示意圖）

    19歲女子夜歸遇陳姓色狼，高雄高分院二審將陳男依竊盜、加重強制猥褻罪，判處應執行有期徒刑4年。（示意圖）

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