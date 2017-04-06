| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開高走低 新台幣午盤重貶逾1角
 首頁 > 社會

小一童缺4元搭捷運 暖警解危

2017-04-06  12:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名小一男童今天上午搭捷運上學，進站時才發現少4塊錢上不了捷運，獨自呆站在鳳山市議會捷運站口，紅著眼眶不知如何是好，還好遇到細心的巡邏員警關心，給了他10元讓他順利上學。

鳳山分局忠孝派出所警員吳文藝今天上午巡邏至鳳山市議會捷運站時，發現有名男童呆站在捷運市議會站2號出口處一副想哭的模樣，因此上前關心。

原來是就讀信義國小一年級的王姓男童今日因父母生病改由年長的阿嬤接送，阿嬤將男童送至捷運站出口便離開，結果小男童身上零錢不足，尚缺4元才能坐到信義國小站上學，吳文藝拿出10元且安撫王小弟弟情緒，順利送其搭乘捷運上學。

廣告
  • 小一男童搭捷運缺4元，暖警解危。（記者蔡清華翻攝）

    小一男童搭捷運缺4元，暖警解危。（記者蔡清華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：小一童缺4元搭捷運 暖警解危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.