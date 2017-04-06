小一童缺4元搭捷運 暖警解危

2017-04-06 12:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名小一男童今天上午搭捷運上學，進站時才發現少4塊錢上不了捷運，獨自呆站在鳳山市議會捷運站口，紅著眼眶不知如何是好，還好遇到細心的巡邏員警關心，給了他10元讓他順利上學。

鳳山分局忠孝派出所警員吳文藝今天上午巡邏至鳳山市議會捷運站時，發現有名男童呆站在捷運市議會站2號出口處一副想哭的模樣，因此上前關心。

原來是就讀信義國小一年級的王姓男童今日因父母生病改由年長的阿嬤接送，阿嬤將男童送至捷運站出口便離開，結果小男童身上零錢不足，尚缺4元才能坐到信義國小站上學，吳文藝拿出10元且安撫王小弟弟情緒，順利送其搭乘捷運上學。