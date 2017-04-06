砍錯人要旁人將傷者送醫 男子被起訴

2017-04-06 12:03

〔記者黃建華／高雄報導〕28歲吳姓男子懷疑江姓友人是被蘇姓男子砍傷，去年6月20日持菜刀找上蘇男高雄新興區住處，開門就朝蘇男亂砍，並稱「是來幫江男尋仇的」，但在場陳姓、潘姓女子告知「江不是蘇砍的」，吳知砍錯人，趕忙叫潘女將蘇男送醫；高雄地檢署今將吳男依傷害罪嫌起訴。

檢方起訴指出，被砍傷的蘇姓男子分別受左肩、左背、前臂等撕裂傷，大於30公分，新興警分局逮捕吳嫌後將他依傷害與殺人未遂等罪嫌送辦。

不過，檢方偵結認為，吳男持刀砍傷蘇男後，經潘女等人告知其江姓友人並非蘇男所砍，隨即停手，並囑潘女將蘇男送醫，吳男應無殺人犯意，因此將全案依傷害罪嫌起訴。