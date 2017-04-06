重機騎士狂飆台3線 苗警4天取締超速127件

苗縣警察局與頭份分局聯手取締重機違規超速。（記者許展溢翻攝）

2017-04-06 11:59

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗台3線不僅道路寬，又多彎，是許多重機族最愛，車友們更時常聚集一路狂飆，卻時常因車速超快，屢傳車禍意外，頭份警分局為遏止不當飆車歪風，與苗栗縣警察局聯手，連續4天在該路段加強取締，共有127件違規超速。

4月2日苗栗台3線三灣路段，發生一名現役軍人騎著重機疑似車速快、轉彎壓車不慎，連人帶車與對向車道男子碰撞，頭份分局表示，為保障用路人安全，決定一連4天展開加強取締大型重型機車違規。

警方指出，台3線道路幅寬彎道多，只要週休二日、連續假期，就會吸引眾多大型重機車愛好者前往行駛，甚至成群結隊整路飆馳，聲勢時常嚇壞很多民眾，更有不少駕駛人未遵守交通規則，釀起多起交通事故。

頭份分局表示，4天來與苗栗縣警察局交通隊共同取締重機違規，合計4天共取締127件違規超速案件。

根據頭份分局資料顯示，去年取締大型重型機車嚴重超速有44件、一般超速241件，共285件，其中涉嫌在深夜汽車甩尾、競速，被依公共危險罪移送有2件4人。

頭份分局分局長林振明嚴正聲明，台3線絕非飆車天堂，為維護所有用路人安全，會持續加強取締重機違規事項，包括無號牌、使用偽（變）造號牌、排氣管，或拆除消音器、超速、闖紅燈等違規情事加強取締告發，也將在易超速路段執行移動式測速照相勤務。