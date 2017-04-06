冒領過世男友千萬元存款 小三代償債吃官司
2017-04-06 11:52
〔記者黃建華／高雄報導〕許姓女子與有妻室在國外的陳姓富商同居多年，前年陳男過世後，許女持陳男印章、存摺領走其1千多萬元存款，遭陳男元配及子女發現，控告「小三」許女涉嫌侵占、偽造文書，高雄地檢署偵結，認為許女舉證領出的錢都用在清償陳男生前的債務、醫藥費與身後事等支出，侵占罪證不足，但許女冒用陳男印章、存摺領款屬實，依偽造文書罪嫌將許女起訴。
檢方起訴內容指出，從事瑜珈教學的許姓女子（46歲）與陳姓男子為同居男女朋友。104年12月24日陳男過世，許女明知陳男權利能力已消失，陳男所有遺產應為其薛姓元配與兩名子女所繼承，但許女卻未經所有繼承人同意，利用其保管陳男生前印章與玉山銀行存摺機會，於陳男過世第2天就前往銀行，盜用其印鑑以取款條領走其1075萬8千多元存款，轉匯入許女在玉山銀行澄清分行帳戶。同日又將錢匯入陳男玉山銀行北高雄分行帳戶，再於同月28日、31日盜用陳男印鑑分梯領出600萬元、300萬元，另以提款卡領出55萬元。
案經陳男元配薛女與兩名子女發現控告許女涉嫌侵占、偽造文書，檢方偵查時，許女表示，陳男的家人長年在國外，陳男生前都是他在照顧，領出的錢是陳男生前交代她領出來處理身後事以及清償親友的債務與醫藥費，不夠的還由她墊付。
檢方傳喚陳男三姊、劉姓、趙姓友人查證屬實，侵占罪證不足，但冒用陳男印鑑、存摺屬實，仍將許女依偽造文書罪嫌起訴。
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