警匪追逐20公里 友遭丟包被抓怨：「又不是我.......」

2017-04-06 11:42

〔記者陳薏云／新北報導〕見證友情的薄弱！新北市深坑區今凌晨發生警匪追逐，38歲李姓男子載著41歲林姓友人，開著懸掛假車牌的車輛，疑似準備前往行竊，途中發現警察，竟開始四處逃逸，雙方不斷跨越福和橋來回追逐，最後警方成功攔截，沒想到李男直接丟下林男落跑，林男被逮時直呼「車又不是我開的，真不夠義氣！」

新店警分局深坑所巡佐許哲維、警員張詠筑凌晨於深坑區北深路三段25巷口發現李男駕駛的車輛，發現疑似懸掛AB車牌，並違規紅燈右轉往台北市方向，警方欲上前盤查，李男卻加速逃逸，在台北市與永和之間亂竄近20公里，過程中更擦撞永和分局秀朗所員警，造成車輛受損，警方最後聯合警網，在北市金門街44巷口成功攔截，但李男早已逃逸無蹤，林男則被當場逮捕，警方在車上搜出多樣疑似行竊工具、電擊棒、折疊刀等。

警方調查，李男在深坑地區有涉及竊盜案，疑因心虛逃跑，而林男偵訊時坦承施用二級毒品，目前已將林男依公共危險罪、妨害公務罪及違反毒品防治條例送辦，並已鎖定李男身分行蹤，持續追緝中。