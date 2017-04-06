大貨車衝落月津港 1家4人獲救

大貨車衝落月津港後側翻，情況危及。（記者楊金城翻攝）

2017-04-06 11:46

〔記者楊金城／台南報導〕1輛載運水果的大貨車，今天清晨4點多行經鹽水信義路時，賴姓駕駛疑因撿拾物品，造成車子失控，衝落月津港後側翻90度，幸好車內妻子和2名小孩毫髮無傷，4人爬上貨車待援，由鹽水消防分隊將人救上岸，賴男的腳只受擦傷。

警方調查，30多歲賴姓司機帶著太太和1對幼子，開著大貨車載運水果從台北到鹽水果菜市場卸貨後，要再往南到屏東送貨，貨車行經鹽水信義路要往新營交流道，但在信義路一處彎道因失控，大貨車衝入月津港水域，隨即側翻90度。

幸好車速不快，又未撞上護欄，貨車翻覆月津港水域後，車廂進水半人高，司機賴男鎮靜的勇救妻子3人爬上貨車待援。

鹽水消防分隊獲報後，隊員和消防役男全出動，分隊長陳中和帶領黃建孟、顏佳民、李偉成、吳議元等8人馳援，又架梯又下水，才將2大2小救上岸，幸好只是受到驚嚇。

大貨車內還有蘋果等大批水果，車子也受損，可能要賠不少錢，賴男的朋友說：「人命卡重要，沒事就好。」確切車禍原因由警方調查釐清。