不滿護理人員態度！嘉市陽明醫院被砸 院長回應了

6名逞兇男子砸毀陽明醫院玻璃洩憤。（記者丁偉杰翻攝）

2017-04-06 11:35

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市陽明醫院一樓大廳，昨晚被歹徒持棍棒砸碎大門玻璃，警方在事發後1小時逮獲6名逞兇男子，帶頭的蔡嫌供稱，因為感冒到醫院掛號，不滿櫃檯護理人員接受詢問時態度不好，憤而揪眾砸玻璃洩憤；陽明醫院院長謝景祥上網PO文為護理師緩頰，若有護理師真的「態度不好」，那是我的錯，我沒有把他教好，「拜託大家疼惜留在職場的護理師。」

警方調查，從事水電的蔡姓男子（21歲，嘉縣水上鄉人）昨天下午到陽明醫院看感冒，因不滿櫃檯護理人員的服務態度，離去後仍耿耿於懷，找來另外5名年約20至30歲的朋友，計畫對醫院報復。

昨晚近10點，蔡男等6嫌趁著醫院關門前，共乘4輛自小客抵達醫院門口，6嫌下車後並以口罩、帽子遮掩面容，分持棍棒砸毀大門玻璃，逞兇前，剛好有一名男子要離開醫院，見惡煞闖入，趕緊掉頭就跑，幸好過程中沒有人因此受傷，6嫌逞兇後逃逸。

警方獲報後，根據監視器畫面循線追查作案車輛，案發後1小時即將蔡嫌等人逮獲，醫院提告毀損，警方訊後將蔡嫌等人函送法辦。