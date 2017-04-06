不滿護理人員態度！嘉市陽明醫院被砸 院長回應了
2017-04-06 11:35
6名逞兇男子砸毀陽明醫院玻璃洩憤。（記者丁偉杰翻攝）
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市陽明醫院一樓大廳，昨晚被歹徒持棍棒砸碎大門玻璃，警方在事發後1小時逮獲6名逞兇男子，帶頭的蔡嫌供稱，因為感冒到醫院掛號，不滿櫃檯護理人員接受詢問時態度不好，憤而揪眾砸玻璃洩憤；陽明醫院院長謝景祥上網PO文為護理師緩頰，若有護理師真的「態度不好」，那是我的錯，我沒有把他教好，「拜託大家疼惜留在職場的護理師。」
警方調查，從事水電的蔡姓男子（21歲，嘉縣水上鄉人）昨天下午到陽明醫院看感冒，因不滿櫃檯護理人員的服務態度，離去後仍耿耿於懷，找來另外5名年約20至30歲的朋友，計畫對醫院報復。
昨晚近10點，蔡男等6嫌趁著醫院關門前，共乘4輛自小客抵達醫院門口，6嫌下車後並以口罩、帽子遮掩面容，分持棍棒砸毀大門玻璃，逞兇前，剛好有一名男子要離開醫院，見惡煞闖入，趕緊掉頭就跑，幸好過程中沒有人因此受傷，6嫌逞兇後逃逸。
警方獲報後，根據監視器畫面循線追查作案車輛，案發後1小時即將蔡嫌等人逮獲，醫院提告毀損，警方訊後將蔡嫌等人函送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 批洪秀柱造謠未道歉 黃國昌強硬提告
- 兒急尋失蹤父 驚見男女交疊乾屍
- 失智老婦想看醫師 卻迷路在便利商店發脾氣
- 貴婦疑因8千萬債務糾紛 賓士名車遭開槍恐嚇
- 警匪追逐20公里 友遭丟包被抓怨：「又不是我.......」
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 大甲媽遶境空氣好多了 PM2.5最高濃度少一半
- 川普移民禁令後...美墨邊境非法移民創17年新低
- 籃網「甩尾」 豪哥23分鐘砍16分
- 花蓮店家轉型 推穆斯林友善食物
- 幫中國吸收舊屬 退將判八月
- 醫訊》感冒糖漿喝上癮 他併用止痛藥差點洗腎
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 樂視網財務仍吃緊 美國延後發薪
- 黨員連署份數 韓國瑜︰已超過安全門檻
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- 全球首份樹木報告出爐 瀕絕品種達9600種
- 春天藝術節 聽見國樂時尚風
- 「憨慢囝仔」奪特奧金牌！陳勇自獲頒台灣之光
- 女星冒3朵桃花 凍好卵隨時閃婚
- MLB》紐媒驚爆 洋基大物新秀想穿退休背號
- NHK來訪 梁家榮曬日文
- 東豐快速路二階環評界定會 石岡居民抗議
- 投資中國慘賠 董座鬧雙包 富驛-KY明打入全額交割
- 被火紋身毀容 28歲女模找到真愛
- 下週一鋒面報到 吳德榮：北台灣天氣不穩有陣雨
- 公平會擬成立小組 宣稱行動支付、網購平台都要管
- 美F-16戰機 華府訓練飛行失事墜毀
- 化武殺害龍鳳胎 父親含淚抱：寶貝說再見吧...
- 特斯拉概念股貿聯-KY 3月營收創新高
- 「這群人」展榮認愛白癡公主？手比愛心曬合照
- 「掏槍算什麼」 春風爆紅前受訪自揭黑史
- 全台442所幼兒園喊漲價 高雄：不准漲
- 53萬會錢欠10年…「玖壹壹」春風爸遭討債 被爆毆人
- 前「辣妹」團員吞藥自殺 家暴夫竟鎖門嗆去死
- 流感病毒出現變異 3成民眾打疫苗恐無效
- 球子山燈塔 地方盼開放活化
- 免費學英語 Cool English線上平台改版亮相
- 孫蔣銅像去留 中山大成立處理委員會
- 自由談》喂，你通靈了沒？
- 600座公園 百公廁推動認養
- 裝置潮需求未現 3月營收表現分歧 太陽能廠各謀出路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿護理人員態度！嘉市陽明醫院被砸 院長回應了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分