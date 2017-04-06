| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開高走低 新台幣午盤重貶逾1角
 首頁 > 社會

不滿護理人員態度！嘉市陽明醫院被砸 院長回應了

6名逞兇男子砸毀陽明醫院玻璃洩憤。（記者丁偉杰翻攝）

2017-04-06  11:35

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市陽明醫院一樓大廳，昨晚被歹徒持棍棒砸碎大門玻璃，警方在事發後1小時逮獲6名逞兇男子，帶頭的蔡嫌供稱，因為感冒到醫院掛號，不滿櫃檯護理人員接受詢問時態度不好，憤而揪眾砸玻璃洩憤；陽明醫院院長謝景祥上網PO文為護理師緩頰，若有護理師真的「態度不好」，那是我的錯，我沒有把他教好，「拜託大家疼惜留在職場的護理師。」

警方調查，從事水電的蔡姓男子（21歲，嘉縣水上鄉人）昨天下午到陽明醫院看感冒，因不滿櫃檯護理人員的服務態度，離去後仍耿耿於懷，找來另外5名年約20至30歲的朋友，計畫對醫院報復。

昨晚近10點，蔡男等6嫌趁著醫院關門前，共乘4輛自小客抵達醫院門口，6嫌下車後並以口罩、帽子遮掩面容，分持棍棒砸毀大門玻璃，逞兇前，剛好有一名男子要離開醫院，見惡煞闖入，趕緊掉頭就跑，幸好過程中沒有人因此受傷，6嫌逞兇後逃逸。

警方獲報後，根據監視器畫面循線追查作案車輛，案發後1小時即將蔡嫌等人逮獲，醫院提告毀損，警方訊後將蔡嫌等人函送法辦。

廣告
  • 作案嫌犯以口罩、帽子遮掩面容。（記者丁偉杰翻攝）

    作案嫌犯以口罩、帽子遮掩面容。（記者丁偉杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嘉義市陽明醫院 掛號 護理人員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：不滿護理人員態度！嘉市陽明醫院被砸 院長回應了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.