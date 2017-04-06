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男花2萬元買槍 都還沒試射就被抓！

2017-04-06  11:25

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名32歲汪姓男子昨晚買了新槍，興致勃勃開車前往新北市汐止區準備試槍，沒想到警方接獲線報，在當地埋伏，汪男車一停，警方就上前攔查，並成功查獲一把改造手槍及毒品，汪男傻眼直呼：「怎麼那麼衰！」

警方調查，汪男有多項毒品、詐欺及妨害自由前科，昨日在永和區網溪路買改造手槍，想說要到「人煙稀少」的地方試槍，於是精挑細選，最後驅車前往汐止防汛道路準備試槍，不料永和警方早一步獲報，前往埋伏，汪嫌車輛一到，四名員警立刻上前盤查，在汪嫌副駕駛座的置物箱搜出貝瑞塔改造手槍，也在汪嫌身上查獲安非他命二級毒品。

汪男向警方表示，因從事毒品買賣，怕被黑吃黑，才會上網花2萬元買槍，沒想到擁槍不到2小時就被逮，直呼「實在好衰！」警方訊後將汪男依槍砲彈藥管制條例及毒品罪移送。

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  • 汪男購買的改造手槍可射穿鋁板，具殺傷力。（記者陳薏云翻攝）

    汪男購買的改造手槍可射穿鋁板，具殺傷力。（記者陳薏云翻攝）

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