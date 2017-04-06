貴婦疑因8千萬債務糾紛 賓士名車遭開槍恐嚇

2017-04-06 11:10

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲謝姓婦人昨天晚上8點多，駕駛百萬賓士名車到台北市青年路一家速食店與友人用餐，她吃完後返回取車，卻發現左側車門出現一個彈孔，嚇得報警。

謝女告訴警方，她從事不動產投資買賣，多年前還投資友人戴姓夫妻開設的餐廳，並陸續借出8千多萬給對方，戴男曾拿出一張空白支票給謝要還款，但不久前又後悔想討回支票，想以其他方式還款。上月底，她拿支票到銀行兌現卻發現跳票。

警方說，槍手對謝女轎車開槍，恐嚇意味濃厚，目前將調閱監視器畫面追查槍手下落；戴槍手落網後，才能進一步釐清整起槍擊案是否與債務糾紛有關，正全力緝凶。