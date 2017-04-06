撞平交道門柱車頭插地 女駕駛多處骨折送醫

26歲張姓女駕駛開的白色轎車，不明原因撞上平交道限高門柱，因衝擊力道太大，車頭竟「插地」，警消抵達後詢問女子傷勢。（消防局提供）

2017-04-06 11:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮28歲張姓女子駕駛白色自小客車，從台9線南下往瑞穗方向，今晨7點半途經光復鄉的台9線259.5K附近，突然不明原因車輛失控衝向馬路邊，撞到平交道限高門柱，車頭還「插」在平交道前的地面，導致她雙腿骨折，目前轉送門諾醫院急救，警方表示，事故原因還在了解中。

「怎麼會撞成這樣」？今天清晨台9線光復、瑞穗交界的259.5K路段發生重大車禍，經過的駕駛人看到一輛白色轎車在台鐵「大富村（二）平交道」前，「車頭好像種在地上」整個變形！

獲報趕到的警消看到車頭插在地上也嚇一跳，女子受困車內不斷哀號，在眾多熱心村民、義消協助下，出動吊車協助，才慢慢把車子放平。

由於女子身上多處骨折，救難人員一邊固定傷口、一邊設法把她的雙腿從擠壓變形的車內脫出，由救護車將受傷女子送台北榮總鳳林分院急救，因傷勢嚴重，包括肋骨也有骨折，因此轉送花蓮門諾醫院救治。

警方發現女子並無酒駕、意識也清楚，但因附近無監視器，因此將待女子傷勢穩定後，才能了解事故原因。鳳林分局4組組長林宏德說，初步鑑定事故現場，肇事車不明原因衝出道路外，撞上大豐村2號平交道限高門北側門柱，因撞擊力道太大，導致自小客車車頭毀損。警方也呼籲，目前台九線244K~265KX路段正進行道路拓寬工程，駕駛人行經該路段時，應多注意車子前後路況、車速勿過快，以免發生危險。

張女駕駛的小轎車車頭插地，由於女子多處骨折，警消動用吊車協助，把車子緩慢放平。（消防局提供）

吊車及熱心民眾協助，全力救出重傷女子。（消防局提供）

張姓女子全身肋骨多處骨折、雙腿也骨折，受困車內表情痛苦，警義消幫忙固定傷口，協助女子脫困。（消防局提供）