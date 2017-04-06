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警來勸架 毒鴛鴦瞬間分飛 留下女友及製毒工廠

警方在陳女住處查獲不明藥丸與K毒。（記者林嘉東翻攝）

2017-04-06  11:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕三個和尚沒水喝！陳女為了毒品純度多寡，與前任連姓男友在住處外吵得不可開交，叫罵聲引來警方，嚇得在屋內混裝毒品的現任男友逃之夭夭，讓警意外搗破這間製毒工廠。

警方在屋內起獲，疑似毒品粉末1.5公斤（呈一、二級陽性反應）、疑似一粒眠70.4公克、奶油球17顆（疑似毒品）、毒品咖啡包207包（約3公斤）、未封裝之咖啡包280包（約3公斤） 、毒品即溶包17包、封口器2支、攪拌器2台、電子秤1台及其他毒品粉末等毒品。

昨天下午2時許獲報基隆市中正區觀海街社區，有一對男女在屋外爭吵，甚至發生推擠。

警方調查，原來22 歲陳姓女子與前連姓男友在在住處外為了毒品到底要摻多少咖啡等添加物起口角。

警方化解2人糾紛後，赫見屋內有大批毒品，原本在屋內混裝毒品的男友，則已逃之夭夭。

陳女稱，這些毒品都是現任陳姓男友所有，他自己不知道這些東西是做何用途。

警訊後將陳女依違反毒品危害條例罪嫌移送基隆地方法院檢察署偵辦；另追查陳男到案說明。

警方指出，警方此次查獲的毒品有多種毒品，陳男原本要將這些新興毒品摻雜不明混合物製成咖啡包，還好警方被警方破獲。

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  • 警方在陳女住處查獲大批毒品。（記者林嘉東攝）

    警方在陳女住處查獲大批毒品。（記者林嘉東攝）

  • 22歲陳女供稱毒品是男友的她並不知情。（記者林嘉東翻攝）

    22歲陳女供稱毒品是男友的她並不知情。（記者林嘉東翻攝）

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