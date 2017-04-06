八卦池女子落水 消防局及時救援

救難人員費九牛二虎之力，將落水女子救起，送醫治療。（記者林國賢翻攝）

2017-04-06 10:54

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉農田水利博物館八卦池今天清晨驚傳1名女子落水，林內消防局緊急出動7名警、義消前往搜救，歷經40多分鐘順利將女子救起，送醫後幸無大礙。

雲林縣消防局清晨5時50分許接獲通報，指出八卦池有女子落水，立即派遣林內消防分隊出動1輛消防車、1輛救護車、1輛救災車及氣墊船，消防及義消人員前往搶救。

消防人員抵達現場後，溺者意識清楚，無嚴重外傷，消防人員立即向溺者溝通並安撫情緒，請其注意安全且站穩腳部勿隨便移動，並立即下水救援，6時30分順利將女子救起。

救護人員評估該名女子有輕微失溫，肢體無力，為其保暖後送成大斗六分院就醫，至於女子落水原因仍在調查中。