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男開車開到「度估」 擦撞臨停車翻車才嚇醒

何男因疲勞駕駛，恍神擦撞路邊臨停車輛後翻覆。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-06  10:27

〔記者曾健銘／新北報導〕55歲何姓男子，昨日下午4時許，開車行經新北市林口區文化一路一段樂活公園前，因疲勞駕駛開到睡著，向右偏移擦撞到路邊停放的小轎車，強大的撞擊力道當場翻車，大批警消趕赴現場，發現何男已自行脫困，經查其無明顯外傷，僅有肢體疼痛，送醫後無生命危險，而無辜遭撞的楊姓女駕駛因坐在車上，幸運無傷，僅受到驚嚇。

警方調查，雙方酒測值為0，何男向警方供稱，當時開到一半因為疲勞突然恍神，回神之後就已經翻車，警方研判應是疲勞駕駛所致，詳細事發原因仍待進一步釐清。

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  • 何男因疲勞駕駛，恍神擦撞路邊臨停車輛後翻覆。（記者曾健銘翻攝）

    何男因疲勞駕駛，恍神擦撞路邊臨停車輛後翻覆。（記者曾健銘翻攝）

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