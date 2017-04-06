4樓空套房失火 其他樓層50住宿學生下樓避難
2017-04-06 10:17
4樓1間無人居住的套房失火，房間內物品全數燒毀，其他樓層學生下樓避難。（記者彭健禮翻攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市恭敬路1棟6層樓RC構造的學生套房出租公寓，今天凌晨3點多，傳出火警。消防人員到場，發現起火處為4樓1間無人居住的套房，緊急破門並疏散其他房間的4、50名承租學生後，火勢於10分鐘左右撲滅，沒有人員傷亡，起火原因有待火災調查人員勘驗了解。
苗栗縣消防局於今天凌晨3點20分，接獲報案指，苗栗市恭敬路1棟學生套房出租公寓，傳出火警，派遣苗栗、特搜、公館、頭屋等分隊18名消防人員前往搶救。
消防人員到場，發現起火處為4樓1間無人居住的套房，破門滅火，並疏散其他樓層房間的承租學生下樓避難。第一大隊大隊長謝宗龍表示，因建築為RC構造，火勢侷限在房間內，不過煙霧隨著大樓浴廁的排氣通風管往上飄漫，居住在失火房間樓上的學生，聞到燒焦味，通報119搶救。
謝宗龍說，火勢於10分鐘左右撲滅，不過約4坪房間內的床鋪、書桌、櫃子及冷氣機，都全數燒毀，因無人居住，研判可能是電器走火造成，不過詳細原因有待火災調查人員勘驗了解。
這棟學生套房出租公寓2到6樓，每層樓有22個房間，沒有全數出租，不過，仍有4、50名學生被疏散到樓下避難。
4樓1間無人居住的套房失火，房間內物品全數燒毀，其他樓層學生下樓避難。（記者彭健禮翻攝）
4樓1間無人居住的套房失火，房間內物品全數燒毀，其他樓層學生下樓避難。（記者彭健禮翻攝）
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