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北市人行道傳瓦斯外漏 消防噴水降溫中

瓦斯外漏，消防人員到場處理中。（記者邱俊福翻攝）

2017-04-06  09:58

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市辛亥路與復興南路2段交叉路口，今天上午在人行道整修施工時，不慎發生瓦斯外漏，消防人員獲報到場，現在噴水降溫，戒護處理中。

消防局表示，今天上午9時27分許，接獲報案後，派員到場處理，正了解瓦斯外漏原因。

瓦斯外漏，消防人員到場處理中。（記者邱俊福翻攝）

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