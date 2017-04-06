斗南菜市場民宅火警 買菜民眾虛驚一場

斗南菜市場巷內一棟民宅早上傳出火警。（記者黃淑莉攝）

2017-04-06 09:49

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南菜市場一棟民宅今天早上8點40分左右傳出火警，斗南消防分隊派出多部水箱車、雲梯車及救護車前往灌救，及時控制火勢，買菜民眾及附近住戶、商家虛驚一場。

斗南消防分隊今天早上8點40分左右接獲報案，指位斗南順安街89巷一棟民宅3樓冒出濃煙，由於該棟民宅位在市場內、早上市場內有許多買菜民眾及攤商，消防分隊不敢大意派出多位消防隊員、義消及多部消防車輛前往灌救。

歐姓屋主接獲通知趕回家，他指出，這棟房子是老家，他與哥哥都在斗南附近上班，偶而工作太晚才會回到這裡過夜，假日則都回嘉義住，屋內堆放一些舊衣及雜物。

據指出，起火點疑似在3樓，屋內堆了好幾袋飲料空瓶、塑膠杯及舊衣等易燃物，幸火勢及時撲滅。買菜民眾及店家看到多部消防車停在路口好奇圍觀議論紛紛。