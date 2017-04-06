批洪秀柱造謠未道歉 黃國昌強硬提告
時代力量立委黃國昌，赴台北地院提告國民黨主席洪秀柱誹謗。（記者溫于德攝）
〔記者溫于德／台北報導〕時代力量立委、同時也是該黨黨主席的黃國昌，不滿國民黨主席洪秀柱日前在嘉義市黨部接受媒體訪問時，提及他「支持日本核食進口」、「毒品除罪化」，應該被罷免「下來好好休息」；今天上午赴台北地院自訴控告洪涉誹謗罪；黃強硬提到，洪身為黨主席，更該正視造謠應負起相關法律責任。
黃國昌早在本月3日就於個人臉書轉貼一則洪秀柱對他的指控，內容提及，「洪秀柱表示，地方民眾對黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，配合民進黨諸多違法亂紀的行為，引起民眾不滿，對於罷免樂觀其成，『我也願意支持聯署，但我的戶籍不在他的選區，因此精神支持』」，黃當時在臉書上要求洪具體說明他何時主張「支持核食進口」、「毒品除罪化」？否則請洪公開道歉。
但直到昨晚，黃國昌皆未收到洪秀柱方面的說明或道歉，遂再發一則貼文，這次他態度更為堅定表示，「已經過了48小時了，洪秀柱不僅沒有認錯，竟然還加上必須跟國民黨合作才要道歉的離譜條件。該給的機會已經給了。明天上午，台北地院提告。」
黃國昌今一早赴北院按鈴控告時表示，對於洪秀柱造謠、抹黑、信口開河的做法，已給48小時的道歉時間，但洪不僅未道歉，仍企圖影響焦點，繼續推諉卸責，才親赴北院提起刑事誹謗告訴；黃日後將再告洪民事的侵權行為損害賠償告訴，至於確切求償金額，黃認為不容易決定，但他在意的非金額多寡，重點在於要求洪身為黨主席，更該正視造謠應該負起的法律責任。
至於洪秀柱陣營昨傳出「黃國昌若站在國民黨陣營，洪願意為誤解道歉」一事，黃國昌直言無法接受，他說，洪做錯事在先，竟還要求時代力量與國民黨站在一起，才願意道歉，是「完全不負責，態度不誠懇」的做法。黃國昌隨即赴北院遞狀提告。
黃國昌遞狀結束後重申洪秀柱該道歉卻未道歉，就該承擔應有的法律責任，未來一旦獲賠，將全數捐做公益使用。另有媒體轉述洪昨天曾表示，黃的提告是為消解選民罷免的憤怒；他強勢回應，一旦洪繼續裝傻，只有透過法律程序才能阻止她持續裝傻。
黃國昌今提告時，場外也有新北市青工總會舉旗抗議要求黃下台，並在現場大喊「罷免黃國昌，國家才健康」。
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