貴婦賓士車被開槍 疑與8千萬糾紛有關

2017-04-06 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕北市一名貴婦昨晚在外用餐，結束後要駕車返家，卻發現車門有彈孔，報警處理，她並懷疑可能與追討8000萬元的糾紛有關。

《蘋果日報》報導，該名45歲謝姓婦人開著買不到3個月的賓士車到北市萬華用餐，卻在牽車離去時，發現駕駛座旁的車門有1個彈孔。警方在車內找到1個彈頭。

貴婦供稱，7年前投資戴姓友人開餐廳，另外也陸續借對方總計8000萬元，戴曾抵押1張支票，結果上個月她拿支票到銀行兌現，昨卻接獲銀行跳票通知，槍擊可能與鉅額債務糾紛有關。