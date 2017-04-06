宜蘭縣婦人落水 消防人員驚險救援
2017-04-06 06:54
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天凌晨4點45分接獲民眾119報案電話通報，指五結鄉大閘門有婦人不慎落水，可目視落水者，出動五結及馬賽分隊救援。
5點32分現場指揮官魏志能小隊長回報，成功將婦人救起，當事人意識清楚、生命徵象穩定，送往羅東博愛醫院就診，搜救人員鬆口氣。
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