警察制服將換新裝 基層警員有話説
2017-04-05 23:53
〔記者陳恩惠／台北報導〕現行警察制服即將更換新裝，北市北投警分局石牌派出所陳世偉所長，今天晚間綜合基層警員的意見，提出數點建議，不僅希望秋冬穿著的艾森豪夾克能予以改良款式和質料，也希望不再穿戴領帶，同時在鞋子、小便帽及腰帶方面，也提出具體改變方案，盼望高層能聽到基層的心聲。
陳世偉表示，目前秋、冬二季所著的艾森豪夾克材質輕薄，且由於必須配領帶，外出執勤時，既不保暖，還得擔心警匪交手之際，成為歹徒拉扯、勒脖的弱點，希望改良成拉鍊式方便穿脫、較保暖布料，不繋領帶才不會遭拉扯，頸部活動也較舒服。
他說，雖然警察制服的襯衫、西褲相當正式，仍希望褲子樣式可改為多口袋、功能性佳、似登山褲類型，由於執勤時，活動量大，衣、褲材質皆需改為吸濕排汗，穿上才會透氣又不悶熱。
另外，褲腰帶只需一條S腰帶，不必每天著裝都繫上內外二條腰帶。警察工作或久站或追跑，希望不再限制只能穿皮鞋，可換運動鞋款；另，執勤戴小便帽，希望不再硬性規定，或可改為功能性（材質吸濕排汗、附有手電筒）或讓同仁有需求者自行使用。
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