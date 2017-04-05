台南警鑑識中心主任酒駕 緩起訴罰5萬
2017-04-05 23:48
〔記者陳慰慈／新北報導〕曾偵破湯姆熊割喉案的台南市警察局刑事鑑識中心三線一星主任郭蓬生，家住新北市，今年3月12日凌晨1時許，郭男參加完廟會餐敘後返家，行經新北市土城區金城路停等紅燈時不勝酒力睡著，因車子遲遲未起步，引起執勤員警注意上前盤查。
郭男被叫醒後，悄悄說出「自己人」3字「求過關」，仍遭法辦，測得酒測值0.47毫克，警詢時，郭男懊悔做了不良示範，坦然接受處分，事發後，他已被記過2次，並改調非主管職務。
新北地檢署考量郭男初犯，犯後態度良好，今予其緩起訴處分，條件是得上繳國庫5萬元。
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