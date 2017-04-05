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嘉義市陽明醫院大門被砸 逞兇者逃逸

2017-04-05  23:23

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕今晚近10點，嘉義市陽明醫院一樓大廳突然被不明人士持棍棒砸碎大門玻璃，幸好當時夜間門診已休診，出入醫院的人少，並沒有人因此受傷，警方獲報趕到，逞兇者已跳上接應車輛逃逸，警方正在追查車號與瞭解歹徒行兇動機。

醫院人員表示，醫院晚間10點關大門，夜診到晚間9點，約9點50分左右，一樓大廳突然驚傳巨響，查看後發現大門玻璃遭砸碎，逞兇者已逃逸；案發後，有民眾將現場拍下PO網，醫院初步表示，不清楚歹徒行兇動機，已提供監視器畫面交由警方調查。

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  • 陽明醫院一樓大廳大門玻璃被不明人士持棍棒砸碎。（翻攝自「綠豆嘉義人直擊」臉書）

    陽明醫院一樓大廳大門玻璃被不明人士持棍棒砸碎。（翻攝自「綠豆嘉義人直擊」臉書）

  • 陽明醫院大門玻璃被砸，現場已清理。（記者丁偉杰攝）

    陽明醫院大門玻璃被砸，現場已清理。（記者丁偉杰攝）

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