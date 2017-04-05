警察制服30年來 僅有領子、材質提升等小改變

2017-04-05 23:26

〔記者邱俊福／台北報導〕我國警察制服，在民國初年深受軍方影響，主要為卡其、黑色為主，76年底修正警察服式，才整個煥然一新，改採用目前的藏青色系，搭配淡紫白色（襯衫）為主，至今30年來則僅有領子、材質提升等小改變。

警政署表示，「警察制服條例」為警察人員著用制服的法律依據，自26年頒訂以來，因應外在環境變化，在36年、66年、76年、87年、90年與去年，共完成6次修正，而警察制服計分禮服、常服與便服3種。

76年制服式樣的顏色等大幅度改變後，直至90年5月30日，邀集各級警員組成專案小組，並委託輔仁大學等專家學者與機構參與設計，在服裝部分，警察夏季乙式便服與女警便服上衣，均由小翻領修正為襯衫領，女警冬、夏季禮服上衣，修正為翻領式，金色鈕釦，於袖口繡上胸章的章面式樣，下裝修正為二片裙。

去年4月27日，檢討修正有關性別的內容，避免強化女性應穿著「裙裝」的刻板印象，立院三讀通過「警察制服條例」修正案，修改成「警察制服式樣及應配戴之標識，由內政部定之」，警政署今年便招集專家學者、各警察機關主官，以及各基層代表，共52人組成委員會，共同廣徵各界意見，進行研議新的警察制服。