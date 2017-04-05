冬季便服打領帶有疑慮 警署採購吊掛式安全領帶
2017-04-05 23:19
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署透過「NPA署長室」臉書專頁廣徵各界對於警察制服的看法，獲得基層的熱烈回應，而警政署眼中，之前經查基層對於冬季值勤的便服，打領帶最有意見，以先著手變更安全式樣改善，至於鞋子則強調，只有規定是黑色，沒有要求材質，皮鞋、布料皆可，外界不要誤解。
警政署表示，冬季值勤的便服中，艾森豪夾克需打領帶，有許多基層反映，該領帶於追擊歹徒時，非常危險，之前經發文給各縣市警察局調查，全國共有5萬5355位反映意見，其中表示要拿掉領帶佔有百分之37，不贊成佔百分之24，無意見佔百分之39。
這些不贊成與無意見的基層警察認為，該夾克不戴領帶，看起來服裝「怪怪」，因此警政署便研發，並已著手採購吊掛式安全領帶，只要一拉扯，便會脫落，避免追緝歹徒發生危險。
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