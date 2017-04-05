「對不起所有我信任的人！」 女投宿五星酒店上吊亡
2017-04-05 23:33
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
［記者陳恩惠／台北報導］新北市張姓女子，前天傍晚入住北市敦化北路知名酒店，疑因個人財務危機，張女留下5封遺書後，竟然在房內上吊，家人擔心報警，台北市警方依張女的手機定位系統，循線查到酒店，破門而入，發現已經晚了一步；由於去年10月間，酒店發生知名歌手JJ的吳姓女粉絲，遭閨密霸凌的輕生案件，當時轟動一時，時隔不到半年，再度發生自殺案件，飯店員工紛紛三緘其口，不願多談。
雙北市警方昨天接獲張姓男子報案，指稱妹妹疑因個人有財務問題，心情一直鬱鬱寡歡，這幾天突然銷聲匿跡，擔心她會想不開，因此報警請求協助，警方於是根據張女的手機定位系統，發現訊號出現在北市松山區敦化北路小巨蛋周邊，到場實測，循線查到知名的五星級酒店。
松山警方晚間11時，趕到該家酒店並向櫃檯查詢入住房客，果然在住宿名單找到9樓，配合房務開門查看，驚見張女在屋內上吊，屋內找到4至5封的遺書，其中一封不知留給誰，她寫著「對不起所有我信任的人！」，讓張女的哥哥看了泣不成聲，消防局救護員立刻將她解下施救，但張女已無生命氣息，送醫急救仍不治。
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