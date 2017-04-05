警察制服將換新裝！ 最快今年樣式出爐

2017-04-05 23:14

〔記者邱俊福／台北報導〕警察制服將要換新裝！自76年底，警察制服從進行顏色、樣式等大幅度變革後，30年來雖歷經小翻領改為襯衫領等多次小部分的修改，但至未有全新款式出現，現警政署因應立院通過的警察服制條例修正案，已成立專案委員會研議，並著手透過臉書、網路與各警察機關等廣徵意見，樣式最快今年度就有望出爐，重新設計屬於台灣警察的新制服樣式。

警政署署長陳國恩上週透過「NPA署長室」臉書專頁，告訴基層警員「想過我們每天貼身的警服，能更彈性、更貼近警察的工作需求嗎？ 」，鼓勵基層共同參與新制服的設計討論，希望新制服能更符合警察執勤所需、兼顧美觀及實用取向。

上週五，警政署召開首次的制服研修委員會議，發現臉書專頁短短3天，就有19萬人次點閱，非常踴躍參與，即決定對於警察禮服、常服與便服中，先對日常值勤穿著的便服，廣徵意見，自上月30日開始，為期1個月，隨後在召開會議，訂出樣式，進行全國票選。

而徵求意見的管道，除在「NPA署長室」留言，其餘2種管道，為各地警察機關選出的「通訊聯絡員」，負責蒐集機關內建議，然後參與專案委員會議，基層警察可向其反映意見，另也可填寫製作的網路意見表「制服專案G00GLE表單」，提供看法。