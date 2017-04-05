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大樓保全上完12小時的班 摔車送醫不治

2017-04-05  23:08

〔記者邱俊福／台北報導〕1名57歲的王姓大樓保全，昨天上午工作完，騎乘機車行經台灣大學大門前附近道路時，疑因過勞，重心不穩摔車，頭部撞上變電器，傷重經送台大醫院搶救，仍回天乏術，檢警單位經相驗後，轄區的北市警大安分局正深入了解死因。

警方初步調查，王男已婚，育有兩女，目前在新北市新店區一棟大樓擔任保全工作，值勤時間從前天晚間7時到昨天上午7時許，下班之後，王男騎乘機車欲返家，行經北市羅斯福路時，突然發生摔車，經民眾緊急報警送醫搶救不治。

檢警單位經調閱監視器追查，發現王男突然傾斜摔車，不排除是因過累造成。

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  • 男子在台大門口附近自摔身亡，台北市警大安分局正深入了解死因。（記者邱俊福攝）

    男子在台大門口附近自摔身亡，台北市警大安分局正深入了解死因。（記者邱俊福攝）

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