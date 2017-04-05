2台人身綁安毒闖關雅加達機場被捕 恐遭判死刑
2017-04-05 22:23
台灣與印尼警方聯手破獲兩台灣人闖關印尼雅加達機場的安非他命毒品案。（記者姚岳宏翻攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕兩名同為24歲的台灣人賴振宇及黃銘偉，上月搭機前往印尼雅加達，涉嫌將3.7公斤、市價逾460萬元的安非他命毒品，用封箱膠帶綁在腿上，意圖闖關，被台灣與印尼警方聯手破獲，現正循線追查上下游販毒管道。
根據印尼法律，運毒最重將會被處以死刑、無期徒刑或是20年以上有期徒刑。
雅加達警局長伊利亞萬今舉行記者會指出，根據台灣警方提供情資，上月13日才在雅加達國際機場成功攔截兩名台灣毒販。
刑事局指出，我與印尼警方均接獲情資，有運毒集團近日將安排「交通」（運毒者）自台灣前往印尼，惟身分、運毒方式均不明確，刑事局偵三大隊分析發現，13日當天飛往雅加達的班機，早上8時許起飛，下午1時抵達，研判機上賴、黃兩人為可疑運毒交通。
警方透過刑事局國際科、駐印尼聯絡官，協調印尼警方加強監控賴、黃兩人，印尼警方於兩人通關時發現神情有異，進行拍搜注檢，果然查獲兩人綁縛在腿部的安非他命毒品，毛重3776公克，警方估計，這批安毒的印尼小盤價格每公斤為4萬美元，約合新台幣460萬元。
兩嫌供稱，原本計畫將毒品送到西雅加達的加札馬達（Gajah Mada），警方循線又逮兩名印尼共犯，分別是23歲的TAW和40歲的SGY。
印尼政府正雷厲風行掃蕩毒品，目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑，另有30餘名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。
刑事局提醒，目前有販毒集團結合詐騙集團，提供年輕人免費出國遊玩，成功後再取得新台幣10至15萬元不等酬金，警方呼籲運毒是重罪，切勿以身試法。
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