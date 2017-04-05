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竊走虎爺金身秒犁田摔飛 網友：這尊虎爺猛！

2017-04-05  22:42

〔即時新聞／綜合報導〕什麼不偷偷虎爺！？一名張姓網友在臉書社團《爆料公社》指出，晚間一名小偷在台南市南區海尾國安街慈聖宮偷竊一尊虎爺，騎上單車欲加速離開，沒想到在路口馬上摔個狗吃屎，讓網友回：「老虎不發威，你當病貓膩」。

有網友在《爆料公社》指出，一位竊賊在台南國安街慈聖宮盜竊一尊虎爺金身，便騎上腳踏車急忙落跑，沒想到才到路口，馬上就翻車，整個人摔飛，而虎爺則是被壓在輪胎下，引起網友熱議。

網友們紛紛留言：「這尊虎爺很猛...知道是哪間廟的嗎？想去拜一下...」、「下次再惹虎爺，就讓你吃炮吃到飽～」、「你很勇連虎爺你也敢挑戰阿」、「偷虎爺？搞不清楚狀況嗎？」、「賊星該敗，舉頭三尺有神明，老祖宗有交代，一定要聽啊！」、「問題是...他把虎爺壓在輪子底下啊...看來晚上虎爺要好好在他夢裡作客喝茶聊是非了」

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  • 一名男子闖進廟宇竊走虎爺金身，沒想到才剛到路口馬上犁田，摔個狗吃屎，多名網友認為這就是現世報。（圖擷自爆料公社）

    一名男子闖進廟宇竊走虎爺金身，沒想到才剛到路口馬上犁田，摔個狗吃屎，多名網友認為這就是現世報。（圖擷自爆料公社）

  • 虎爺金身被壓在輪胎底下。（圖擷自爆料公社）

    虎爺金身被壓在輪胎底下。（圖擷自爆料公社）

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