恐嚇前女友還動手打人 男子判拘役

2017-04-05 22:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹縣曾姓男子與孫姓前女友發生糾紛，竟連續恐嚇、堵人甚至傷害對方，新竹地院判處拘役80天。

判決書指出，新竹縣41歲曾姓男子與孫姓前女友發生糾紛，曾男有意找孫女談判卻遭拒，引起曾男不滿。去年過年期間，傳簡訊「中午開始，看是妳死，還是我死，你今天趕它媽的對不起我，讓我不快樂，那我就讓妳到死都不快樂」恐嚇孫女。

孫女不予理會，曾男卻仍糾纏不休，去年3月間埋伏在孫女上班附近，見她下班之際，騎機車離去，以身擋車，並抓住機車龍頭，不讓她走。7月間，曾男又在湖口火車站堵到她，甚至還用指甲畫傷脖子，她憤而當場報警逮人。

曾男在法院審理時坦承犯行。法官認為他不思理性解決感情糾紛，僅因細故出言恐嚇被害人，再以強暴手段妨害她行使權利，甚至傷害她，致其左頸前方割劃傷，迄今未和解。全案依犯恐嚇危害安全罪判拘30日，犯強制罪處拘役20日，傷害罪拘役40日，應執行拘役80日，易科罰金8萬元。