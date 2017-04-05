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鞭炮射中陣頭起口角 西螺廟會兩派人打成一團

2017-04-05  22:32

［記者廖淑玲／雲林報導］西螺拱興宮到麥寮進香回鑾，友宫陣頭前來參拜共襄盛舉，其中一名程姓信徒燃放鞭炮時不慎膛炸，四散的炮竹射中陣頭演出人員，引發雙方口角憤而互毆拉扯，造成另一名程姓男子等5人頭部及背部受傷，警方獲報出動快打部隊鎮壓，並將肇事的林姓男子等6人傳訊到案，今天依傷害、毀損及妨害自由等罪移送。

警方調查，事件發生在2日晚間，原本是一場廟會，最後演變成一場大衝突，一群人打成一團，兩派人馬火氣大發，不斷指責怒罵，一旁還有許多民眾勸架，但完全無濟於事，場面完全失控。

民眾報案，西螺分局接獲報案立即啓動快打部隊，由副分局長黃仁男、偵查隊隊長林振順及20餘名警力到場處理，未讓衝突事件擴大，並將受傷民眾緊急送往雲林基督教醫院救治，所幸都是皮肉傷，均無大礙。

警方連夜調閱附近住家、路囗及商家監視器，掌握20歲林姓男子等6名嫌疑人涉案，陸續傳訊到案說明。

林男等人供稱因不滿被對方鞭炮射到，理論時還反遭嗆聲，甚至被推了一把，才引發後續的衝突互毆，完成偵訊筆錄後全部被移送。

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  • 疑因鞭炮暴衝引發廟會陣頭衝突，警方到場鎮壓。（記者廖淑玲翻攝）

    疑因鞭炮暴衝引發廟會陣頭衝突，警方到場鎮壓。（記者廖淑玲翻攝）

  • 西螺廟會引發一場陣頭與民眾衝突互毆，現場一片混亂。（記者廖淑玲翻攝）

    西螺廟會引發一場陣頭與民眾衝突互毆，現場一片混亂。（記者廖淑玲翻攝）

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