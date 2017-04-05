員警值勤途中飛出橋下 摔落3米深河床動彈不得

2017-04-05 21:24

［記者簡惠茹／宜蘭報導］冬山員警為勘查火警現場，騎機車途中從橋上摔落3公尺深的河床，民眾看到警察飛出去，趕快協助報案，所幸河床泥巴柔軟，員警只有小腿擦傷。

今天下午2點多，冬山派出所接獲報案，草叢發生火災，22歲陳姓員警騎乘警用機車前往現場途中，行經富農路一段一座小橋時，不慎滑倒，警察飛出橋下，摔到約3公尺深的河床，許多民眾一看警察受傷，趕緊協助叫救護車，並在旁關心。

所幸橋下是河床，泥巴濕爛，所以警員跌下橋後僅小腿擦傷，經送醫後進行X光片檢查，骨頭也沒有大礙，目前已經出院觀察中。

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