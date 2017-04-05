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機車騎士見義勇為 救下尋短婦人

2017-04-05  21:51

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕揪感心！南投縣草屯鎮有名洪姓機車騎士，行經烏溪橋發現有婦人爬上橋的護欄準備跳溪，奮力拉下婦人，並趕緊報警，在等待警方到達前，還有小黃運將加入安撫婦人，中正派出所警員抵達後，警民合力勸說下，終於讓婦人打消尋短念頭。

40多歲的謝姓婦人4日因與家人有口角，隻身搭車從名間間到草屯鎮，傍晚5時多走到烏溪橋，準備跳橋尋短，而她爬上護欄時，恰巧洪姓騎士騎機車行經，看到有人要跳下橋，火速停車把謝婦拉下來。

謝婦不斷反抗，但洪男仍拉住她，並打110報案，計程車司機行經看到，也熱心地停車幫忙勸說。

中正派出所白志淋和林尚融獲報後趕至，見謝婦不斷要掙脫，情緒激動，兩員警與洪姓騎士、小黃司機，有的拉有的勸，費了一番工夫，謝婦情緒才穩定下來。洪姓機車騎士見婦人不會再有跳溪的衝動，才騎上機車離去。

警方後來聯絡到婦人的先生和兒女，家人對警方和見義勇為的機車騎士、小黃司機再三致謝，感謝他們救命之恩。

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  • 要跳橋尋短的婦人被機車騎士（戴安全帽者）救下，警民合力勸說婦人。（記者陳鳳麗翻攝）

    要跳橋尋短的婦人被機車騎士（戴安全帽者）救下，警民合力勸說婦人。（記者陳鳳麗翻攝）

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