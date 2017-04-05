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LINE盜大眼妹圖撒嬌 男被灌迷湯誘惑險失金

2017-04-05  20:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕台南市新營區莊姓男子的臉書，有自稱「小可愛」的網友，貼「大眼妹」照片傳交友訊息，莊男暗爽豔遇，不料對方竟是詐騙集團，「大眼妹」誆稱生日撒嬌要禮物，莊男被迷湯所誘，欲匯1萬元給她，被台銀駐警攔阻。

保七總隊第一大隊今天表示，目前待業中的莊男（24歲）存有積蓄，上周他於臉書接到「大眼妹」的照片，自己暱稱是「小可愛」，傳臉書交友訊息，他信以為真連結交友後，幾乎每天傳送訊息關切對方，兩人又另加Line好友，最後走入詐騙圈套。

「大眼妹」於上月30日對莊男撒嬌，誆稱她的生日快到，欲南下高雄找他見面，留言「我的生日禮物呢」，莊男不知送什麼，對方表示可代訂項鍊宅配給莊，貨到才付款就好，再把項鍊送她當生日禮物。

「大眼妹」又說她想買件漂亮衣服，莊男不疑有他，隔天到台灣銀行新營分行欲匯1萬元給她，行員涂桀豪發現莊男頻看手機，疑似與詐欺集團聯絡，主動尋求駐衛警協助，警方苦勸莊男勿受騙，他才突然大夢乍醒，花了洪荒之力終於成功阻詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • LINE盜大眼妹圖撒嬌，待業男子被灌迷湯誘惑，險些被詐失金。（記者黃良傑翻攝）

    LINE盜大眼妹圖撒嬌，待業男子被灌迷湯誘惑，險些被詐失金。（記者黃良傑翻攝）

  • LINE盜大眼妹圖撒嬌，待業男子（左2）被灌迷湯誘惑，險些被詐失金。（記者黃良傑翻攝）

    LINE盜大眼妹圖撒嬌，待業男子（左2）被灌迷湯誘惑，險些被詐失金。（記者黃良傑翻攝）

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