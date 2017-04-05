高市3座公園連遭小偷 殘障扶手也被拔光
2017-04-05 20:36
青年公園驚傳遭小偷，養工處以紐澤西護欄擋門，目前封閉暫停使用。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年有6座公園受損，其中鳳山青年公園去年10月剛啟用，不到半年竟驚傳遭小偷，連無障礙扶手也被拔走，養工處緊急封閉暫停使用，將於本周修復完成，並協調地方加入護園、護廁行列，一起維護公園環境。
根據市府養工處統計，高市有600多座公園，約100處設有公廁，今年有6處受損，其中3處是竊賊偷走排水設備，另3處是排水設備受損，難以認定是否遭受破壞，由於廠商留有備料，沒有金額損失。
其中鳳山區青年公園占地超過1公頃，去年10月才剛啟用，吸引許多民眾休閒遊憩，沒想到今年3月驚傳遭小偷，不但排水設備被偷走，連無障礙扶手也被拔光，養工處於3月27日獲報，以安全為考量，紐澤西護欄擋門，封閉暫停使用迄今。
忠孝里長蔡美雪表示，民眾到公園遊玩，卻無處上廁所，只能求助隔壁婦幼館、勞工大學或青年國中，但例假日求助無門，只能憋尿想辦法，或忍耐回家解決，造成興致大減，另狗大便也很多，希望能設立告示牌。
林姓里民每天到公園運動，發現有民眾無處上廁所，竟然就地公園內小便，製造環境髒亂，他能理解小偷難防，建議市府裝監視器，防賊兼具嚇阻效果；張姓婦人帶小孩到公園玩，沒辦法洗手、上廁所，一家人忍耐回家洗，感到十分不便，希望儘快修好公廁，方便民眾使用。
養工處表示，每天派員巡視公園設施，青年公園仍在保固期內，要求廠商本周修繕完成，由於警方以維護治安為主，監視器裝設也有限，近期將與民政局協調，由里長號召社區巡守隊，加入護園、護廁行列，一起維護社區環境。
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