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左轉貪快逆向切西瓜撞車 男騎士狂吐血送醫不治

2017-04-05  20:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕恐怖！今晚間6時許，新北市中和區民安街積穗國中前發生機車對撞嚴重車禍，54歲林姓男子騎機車自民安街巷弄穿出，也未注意閃紅燈及左右來車，直接切過逆向車道欲左轉，而直行民安街26歲郭姓女騎士直接攔腰撞上，2人撞成一團，郭女尚有意識，然林某則倒地口部不斷吐血，一動也不動，經送醫後不治。

警消據報趕抵，現場有多名路人同時幫忙指揮交通，警消查看林某雖還有呼吸，但出血狀況非常嚴重，命懸一線，而郭女雖然臉部有血，但好心路人不斷呼喊「小姐！不要睡，要醒著喔！」郭女的意識因此還算清楚，傷勢看來沒有林男那麼嚴重，2人皆被送往雙和醫院急救中，其中林男傷重不治。

中和警交通分隊長許光震表示，現已調閱路口監視器，正積極釐清雙方肇事責任歸屬，現已對兩人進行抽血酒測，雙方均未有飲酒。許光震也呼籲，車輛到路口時務必先行減速，觀察左右來車並依照號誌行駛，切勿搶快逆向，以維護行車安全。

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  • 消防人員正對林男進行救治。（記者徐聖倫攝）

    消防人員正對林男進行救治。（記者徐聖倫攝）

  • 2輛機車撞成一團嚴重變形。（記者徐聖倫攝）

    2輛機車撞成一團嚴重變形。（記者徐聖倫攝）

  • 警消正對郭女、林男進行救助。（記者徐聖倫攝）

    警消正對郭女、林男進行救助。（記者徐聖倫攝）

  • 監視器拍下林男違規瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下林男違規瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

  • 監視器拍下林男與郭女撞成一團。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下林男與郭女撞成一團。（記者徐聖倫翻攝）

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