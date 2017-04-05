有猝死疑慮！ 幸壽董座掏空127億 今二度獲准3.5億交保

2017-04-05 19:57

〔記者楊國文／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰，被控主導海外質押公司資產，掏空127億元，一審被重判28年，併科罰金9億元，上訴高等法院後，鄧以患有重度呼吸中止症，險些喪命，獲准予以3億5千萬元交保，但檢方抗告成功，最高法院撤銷發回高院更裁，高等法院更一審仍認為，鄧患有重度呼吸中止症，有猝死疑慮，且有再次發病可能，無羈押必要性，因此今傍晚第2度裁准交保，保釋金維持3億5千萬元，並限制他出境等「三限」強制處分，每天早晚需向派出所報到。檢方可抗告。

高院也指出，檢方雖可以抗告，但不影響鄧辦理交保，若鄧有辦法籌到3億5千萬元交保金，即可辦理交保手續，再由律師持釋票到台北看守所由所方放人。

高院更一審今天裁定書指出，鄧文聰鄧財力雄厚且是在中國企業負責人，另有他國護照，有逃亡之虞，羈押原因仍然存在，鄧造成幸福人壽鉅額財產損失，嚴重危害國家金融秩序，仍有羈押原因。

不過，鄧自前年4月2日起羈押至今，已滿2年，多數證人已經過交互詰問調查完畢，更重要的是，鄧以患有重度呼吸中止症，容易因夜間缺氧造成心血管收縮猝死，尤其去年8月28日凌晨鄧曾因呼吸中止症發作，致呼吸困難，幸經舍友以呼吸器救治始轉危為安，經高調取其就診紀錄，並向醫院詢問，醫院認為有再發病可能，且有可能導致猝死，因此高院考量其病情，認定「無羈押必要」，裁准鄧以3億5千萬元天價交保，且限制出境、出海和住居，每天早、晚均須向轄區派出所報到，以掌控其行蹤。